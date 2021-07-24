باسيل استقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي وسفير قطر: التيار على موقفه لتسهيل تأليف الحكومة

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية السيناتور كريستين لافارد، وجرى البحث في العلاقات السياسية بين البلدين والتطورات الحكومية.



وأكد باسيل ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات وتوحي بالثقة محليا ودوليا، لافتا الى أن التيار على موقفه لتسهيل التأليف في أسرع وقت.



وشدد على أهمية أن تبقى العلاقة بين لبنان وفرنسا فوق المصالح، تستند الى عمقها التاريخي والإرث الكبير الذي تختزنه على مستوى العلاقات الرسمية والشعبية.

كما استقبل سفير دولة قطر محمد حسن جابر الجابر، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان. وجرى البحث في العلاقات بين البلدين. كما جرى تناول المشاريع التي تتابعها قطر في لبنان والمساعدات التي تقدمها. واكد السفير الجابر استمرار التزام قطر فيها.