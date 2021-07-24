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كورونا - 65 إصابة جديدة بين الوافدين

24
JULY
2021
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وطنية - أفادت وزارة الصحة العامة، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21 تموز، وأظهرت النتائج وجود خمس وستين (65) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة حدا أقصى.


وجاءت النتائج كالآتي:
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (خمس حالات إيجابية)
- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)
- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (عشر حالات إيجابية)
- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)
- رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
- رحلة هانوفر : شركة SR رقم 1500 (جميعها سلبية)
- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
- رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)
- رحلة أمستردام : شركة MEA رقم 200 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)
- رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
- رحلة الكويت : شركة JZ رقم 261 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة مسقط : شركة WY رقم 121 (جميعها سلبية)

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