خزّنوا كميّة كبيرة من المحروقات من أجل بيعها في السّوق السوداء!

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة بـــــلاغ جاء فيه: "في إطار مكافحة تخزين المحروقات بطرق غير آمنة لِما يُشكّله من خطرٍ على السّلامة العامّة، وبنتيجة المتابعة المستمرّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وِحدة الدّرك الإقليمي عن قيام محطّات ومحلّات صناعيّة عديدة، بتخزين مادّتَي البنزين والمازوت تمهيداً لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، مستغلين حاجة المواطنين إليها".

وأضاف، "بناءً على ذلك، داهمت دوريات من المفرزة تلك الأماكن في مناطق جنوبيّة عدّة، حيث ضبطت ما يزيد عن /4200/ ليتر من المادتين المذكورتين معبّأة في "غالونات" وعبوات بلاستيكية شفّافة سِعة /9/ ليترات، وخزان وبرميل حديدي، ومخبّأة في غرفٍ جانبية، بهدف بيعها لاحقاً".

ووفق البلاغ، "سُلِمّت المضبوطات إلى القطعات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللّازمة، بناءً على إشارة القضاء المختص".