كورونا لبنان - أخبار سيئة.. وهذا ما حصل في يوم واحد!

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كتب مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر" تويتر": كما هو متوقع، تستمر حالات الكورونا الجديدة في لبنان في الارتفاع. ما يزيد القلق هو ما ذكر أمس عن زيادة بنسبة 30٪ في الحالات الحرجة في يوم واحد، كما تجاوز معدل الفحوصات الموجبة 4٪ ، وهو اعلى معدل منذ عدة أسابيع. في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لوحظت الخصائص التالية للمرضى".

وأضاف، "المرضى الذين تم إدخالهم الى المستشفى مؤخرًا هم أصغر سناً من قبل. في الأسبوعين الماضيين، كان متوسط عمر المرضى 47 عامًا. ولم يتلق اللقاح ايا من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، فيما تلقى 5 مرضى جرعة واحدة. وكان عمر المريض الوحيد الملقح بجرعتين 86 عامًا".

وتابع، "باختصار، أصبح المرضى الأصغر سنًا وغير الملقحين هم مرضى الكورونا المعتادين في المستشفى، وبعضهم احتاج دخول وحدة العناية المركزة. من السابق لأوانه الحديث عن النتائج أو الوفيات. بالنظر إلى عدم الالتزام باجراءات السلامة في المجتمع، من المتوقع أن يستمر الارتفاع في ارقام الكورونا".

وختم أبيض قائلاً: "هذه أخبار سيئة تضاف الى الكثير مما نعيشه حاليا. ومع ذلك، وخلال التجول في وسط بيروت أمس، لن يصدق المرء أن لبنان يمر بأزمات خطيرة. قرر الكثيرون تجاهل كل المحن، والانشغال بالحياة. الإنكار وتحمل الصعاب يمكن ان يكونا أفضل الأصدقاء".