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آلان عون ل" نداء الوطن": سنتعاطى مع نتائج الإستشارات في حينه

24
JULY
2021
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون ل" نداء الوطن" ان "الاستشارات تحسم بمنطق الأكثرية مهما كان رأي كل كتلة على حدة وسنتعاطى مع نتائجها في حينه"، وأوضح أن التكتل يستكمل مشاوراته ليقرّر ما سيفعله نهار الاثنين.

وهل يرى أن درب التكليف سالك وآمن، وبالتالي ستبصر الحكومة الجديدة النور قبل 4 آب؟ يجيب عون "ان التكليف هو نتيجة إستشارات بمثابة "إنتخابات" يختار فيها النواب من يكلّفون، أما التأليف فيشهد دخول رأي وازن أساسي وهو رئيس الجمهورية كشريك دستوري في هذه العملية".

ويضيف عون: "الأهم أن يأخذ الجميع العبر من تجربة الاشهر التسعة الاخيرة، وأن نذهب إلى مقاربة جديدة توافقية وخلّاقة لا تعيد تكرار السيناريو السابق من التجاذبات السياسية أو الدستورية، كي نتمكّن من إخراج الحكومة خلال أيام بعد التكليف".

نداء الوطن
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