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أسرار الصحف ليوم السبت 24 تمّوز 2021

24
JULY
2021
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البناء


قالت مصادر نيابية إنّ الانقسام الحاصل حول عريضة الاتهام التي تحيل قضية المرفأ الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يطابق الانقسام الموازي في الإستشارات النيابية بين إسمي نجيب ميقاتي ونواف سلام.

قالت مصادر إعلامية روسية إنّ الاتفاق الأميركي الألماني حول أنبوب السيل الشمالي الذي يضخ الغاز الروسي الى أوروبا هو أوّل ترجمة للاتفاقات التي تمّت بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، والتي كان الخلاف عليها أبرز نقاط الخلاف مع الرئيس دونالد ترامب.

 

الجمهورية


ما زال أحد كبار الموظفين ينتظر قرار قبول استقالته بعد انقطاعه عن العمل لفترة أعقبت قراره.

بدأت تُطرح الأسئلة عن مصير استحقاق دستوري مهم قريب وما بعده في حال امتنعت كتلتين عن المشاركة فيه ما يعني أنّه سيُصبغ بلون سياسي واحد ما يفتح البلد أمام المجهول.

نقل سفير عربي الى مرجع سياسي لوماً شديداً من رئيس دولته على خطوة كبيرة اتخذها المرجع المذكور.

 

اللواء

وصف سفير بارز في بيروت ما يجري بأنه خطة ممنهجة وموضوعة سلفاً لخنق لبنان وإعادة إحيائه بشروط أميركية - أوروبية مغايرة عمّا هو قائم!

يتجه حزب بارز للامتناع نهائياً عن الكلام، قبل الاستحقاق النيابي، حرصاً على عدم احداث تبدل على جهة تحالفاته.

عشرة أيام عسيرة يعيشها لبنان، بصرف النظر عن عملية التكليف أو تعطيل التصريف؟

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