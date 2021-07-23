حاول إدخال حبوب "كبتاغون" إلى قريبه الموقوف... فوقع في قبضة "قوى الأمن"

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أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه "بتاريخ 15-7-2021، حضر (ح. م.) (من مواليد عام 1983، سوري الجنسية) لزيارة قريبه (أ. م.) (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، الموقوف بجرم مخدرات في نظارة فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، مصطحباً معه ثياب عائدة للموقوف".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتفتيش الألبسة من قبل عناصر الفصيلة، ضُبط فيها حبوب مخدّرة من نوع "كبتاغون"، كان (ح. م.) يحاول تهريبها إلى الموقوف".

إلى ذلك، أوقف (ح. م.) وأودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".