زيادة التعويضات للأساتذة المشاركين في مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية

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وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ووزير المالية الدكتور غازي وزنة، قرارا مشتركا قضى بزيادة التعويضات بنسبة تقارب ال ٦٠ بالمائة للأساتذة المشاركين في أعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية ، وبنسبة تقارب ال ٣٥ بالمائة للمشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم العام ويتم العمل على قرار الزيادة في مديرية التعليم المهني والتقني، هذا بالاضافة الى الحوافز المقدمة من منظمة يونيسف لاعمال المراقبة والتصحيح في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.