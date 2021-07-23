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شيخ العقل تلقى اتصالاً من رئيس الجمهورية وشخصيات واستقبل وفوداً: الواجب الديني والأخلاقي والإنساني يفرض علينا العمل سوياً لمساندة أهلنا

23
JULY
2021
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تلقى سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، إتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قدّم خلاله الرئيس عون المعايدة والتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجرى أيضاً خلال الاتصال عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية، حيث تمنى سماحة شيخ العقل على فخامة الرئيس الإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة بحكمته وسعيه.


كذلك إتصل معايداً فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود، معالي وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، المدير العام الاسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، مسؤول منطقة جبل لبنان في حزب الله الحاج بلال داغر الّذي نقل تحيات ومعايدة قيادة الحزب. بالإضافة إلى إتصالات من فعاليات ومرجعيات دينية وإجتماعية من مختلف مناطق الجبل وحاصبيا وراشيا.


كذلك تلقى سماحة شيخ العقل برقيات معايدة من السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي.


وكان إستقبل سماحة الشيخ للغاية نفسها عضو تكتل "لبنان القوي" وكتلة ضمانة الجبل النائب سيزار أبي خليل والوزير السابق غسان عطالله بحضور الوزير السابق صالح الغريب. واستقبل أيضاً نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حسام العسراوي على رأس وفد من الحزب. ومشايخ وفعاليات دينية وبلدية وإختيارية.


وقد أكد سماحة الشيخ أمام زواره على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود، فالواجب الديني والأخلاقي والإنساني يفرض علينا جميعاً العمل سوياً لمساندة أهلنا والوقوف إلى جانبهم لنجتاز هذه المرحلة والأزمة الأخطر منذ قيام الكيان. ودعا سماحته لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، لتتخذ الخطوات الاصلاحية الانقاذية، فالأزمات لا تفرق بين منطقة واخرى وطائفة واخرى وحزب وآخر، و واجب الجميع المساهمة بإنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.

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