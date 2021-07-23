إضراب المحامين يؤجّل الاستماع إلى قهوجي في قضية انفجار المرفأ

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حضر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي إلى قصر العدل في بيروت اليوم، للمثول أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.



وفي هذا السياق، أكد وكيله أن «إضراب نقابة المحامين يؤثّر على الملفّات كافة، وحضوره إلى قصر العدل في بيروت هو لكسر مقولة أنه يخاف من التحقيق أو يُخبّئ شيئاً، ولديه العديد من الأمور التي سيبرزها للمحقق العدلي»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين في 2 آب».



وفي سياقٍ مُتّصل، نفّذ أهالي ضحايا مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، تزامناً مع حضور قهوجي.