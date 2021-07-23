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جعجع يكشف عن موقف القوات من الاستشارات الاثنين.. ويردّ على فرنجيّة!

23
JULY
2021
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اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "تكتل الجمهورية القوية وقناعة منّا بأنّه من رابع المستحيلات الوصول الى أيّ اصلاح أو تغيير في النهج طالما ان الثنائي عون - حزب الله وحلفائهما ممسكون بالسلطة فإنّنا لن نسمي أحداً في الاستشارات النيابية المقبلة الاثنين".


جعجع وفي مؤتمر صحفي ، "أسف لغياب النواب المستقيلين الذين استقالوا عن حسن نية إذ إننا بحاجة لكل صوت خصوصاً في معركة رفع الحصانات".


واضاف: "في حال منعوا المحقق العدلي من الاستمرار بمهامه فـ"ورقة التحقيق الدولي بإيدنا"".


واعلن انه "سنصوّت على رفع الحصانة عن النواب للمثول أمام المحقق العدلي"، لافتاً الى ان "عريضة الاتهام أكبر عملية غشّ بما يتعلّق في التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وصاحب الصلاحية في هذا المجال هو المحقق العدلي".


وشدد على ان "ما يحصل في تحقيق انفجار مرفأ بيروت جريمة إضافيّة على جريمة 4 آب وهناك عرقلة للتحقيق".


وردًّا على رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة، قال: "الوزراء وصلتهم تقارير مرفوعة من خبراء متفجرات بأن مادة النيترات متفجّرة".

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