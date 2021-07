COMMUNIQUÉ DU RPL.. Appel au gouvernement français à ne pas soutenir les corrompus

A la suite du désistement de Saad Hariri comme premier ministre nommé, le President de la Republique libanaise le Général Michel Aoun a appelé à des consultations parlementaires comme le dispose la constitution et sera contraint de nommer la personne qui recueillerait la majorité des votes.

Cette étape pourrait constituer une sortie de crise à la seule condition de revenir aux fondements de l’initiative française lancée par le President Emmanuel Macron en août dernier à Beyrouth basée principalement sur:

1. La constitution d’un gouvernement de mission composé d’experts et de personnes intègres,

2. Le lancement sans tarder de l’audit juricomptable, seul moyen pour pouvoir chiffrer les pertes financières et suivre les voies de trafic de ces fortunes mal-acquises.

Le Rassemblement Pour le Liban, comme tous les libanais libres, compte sur le gouvernement français pour veiller à l’application stricte de cette initiative et empêcher que des corrompus notoires puissent s’emparer du processus politique actuel et imposer le retour d’un des leurs à la tête du gouvernement.

En voulant installer l’audit juricomptable et assainir les comptes du pays, le President de la Republique libanaise le Général Aoun fait face actuellement à une guerre sans merci de la part de l’oligarchie qui s’est accaparée du pouvoir depuis 1990. Cette dernière s’est enrichie sur le dos des libanais en pillant les richesses du pays et en détournant les aides internationales.

Avec le peu de prérogatives qui lui restent , le président Aoun tente par tous les moyens de gagner cette bataille indispensable et vitale pour le pays. Le monde libre et démocratique, avec la France en tête , est appelé à soutenir le chef de l’Etat libanais dans cette bataille face à la mafia au pouvoir et à agir en sorte d’empêcher que cette dernière puisse gagner la bataille et imposer la nomination d’un premier ministre déjà impliqué dans plusieurs dossiers de corruption et dans le soutien du terrorisme.

Il y va du salut du pays et de son avenir.