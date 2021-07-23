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الرئيس عون وقع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي: 775 مليار ليرة للاتحادات البلدية والبلديات في كل لبنان

23
JULY
2021
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الرئيس عون بحث مع الوزير مشرفية صعوبات القطاع السياحي نتيجة أزمة المحروقات والكهرباء
 
مشرفية: رئيس الجمهورية اكد ان الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ خلال يومين لحل هذه الأزمة
 
السفير البريطاني أكد استمرار بلاده في دعم لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها
 
وقَّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم 7998 تاريخ 23 تموز 2021 القاضي بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2019 على الاتحادات البلدية والبلديات في كل لبنان، وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن. وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه العائدات 775 مليار ليرة لبنانية.
 
إلى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية اليوم لقاءات وزارية ودبلوماسية وسياسية.
 
الوزير رمزي مشرفية
وزارياً، استقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة الدكتور رمزي مشرفية، وعرض معه أوضاع وزارتيه، ولاسيما الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي نتيجة أزمة المحروقات والسبل الآيلة الى معالجتها في ضوء الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الإدارات المختصة للإسراع في انجاز الترتيبات التي تؤدي الى توافر المحروقات.
 
وبعد اللقاء، تحدث الوزير مشرفية فقال:
 
" تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وأطلعته على آخر مستجدات الوضع السياحي، والمشكلة الجديدة التي يعاني منها هذا القطاع اليوم وهي مشكلة شح الكهرباء. لدينا اليوم مشكلة تأمين المازوت والفيول والكهرباء على مستوى البلد بأسره، مما يؤثر بقوة على القطاع السياحي، ان كان على القطاع الفندقي او قطاع المطاعم، إضافة الى تأثيره على القطاع الصحي والاستشفائي، وقطاع المواد الغذائية.
 
كانت لدينا توقعات كبيرة من القطاع السياحي في خلال الأشهر الثلاثة الحالية، لأن البلد بحاجة الى أموال المغتربين الذين يدخلون الدولار الى لبنان. ولكن للأسف ظهرت مؤخرا مشكلة الكهرباء. وقد اكد لي فخامة الرئيس ان الإجراءات التي تتخذ، ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل هذه الأزمة، إضافة الى توجه وزير الطاقة اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى العراق، لتوقيع اتفاقية لاستيراد 500 مليون ليتر من الفيول، توفر حلاً لأزمة الكهرباء في لبنان.
 
كما اطلعت فخامة الرئيس على المستجدات المتعلقة بملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، لناحية البطاقة التمويلية وقرض البنك الدولي، والنازحين السوريين في لبنان".
 
السفير البريطاني في بيروت
دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون السفير البريطاني الجديد في لبنان السيد أيان كويار Ian Collard، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات اللبنانية – البريطانية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأكد السفير كويار لرئيس الجمهورية أن بلاده مستمرة في دعم لبنان والوقوف الى جانب شعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها. وشكر الرئيس عون السفير البريطاني على اهتمام بلاده بلبنان وعلى الدعم الذي تقدمه في مختلف الأصعدة.
 
ورافق السفير كويار في الزيارة، المستشار السياسي في السفارة غافين تينش Gavin Tench
 
النائب سيزار أبي خليل
سياسياً، استقبل الرئيس عون النائب سيزار ابي خليل، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الحكومية، إضافة الى حاجات منطقة عالية الإنمائية.
 
معايدات الأضحى
إلى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية المزيد من برقيات التهنئة بعيد الأضحى المبارك أبرزها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
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