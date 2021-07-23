65 حالة إيجابية بكورونا وصلت إلى بيروت

A + A -

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 19 و20 تموز، وأظهرت النتائج وجود خمس وستين (65) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 19/7/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 501 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

- رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

- رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 315 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

- رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)

- رحلة يرفان : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

- رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 270 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

- رحلة نيس : شركة MEA رقم 224 (جميعها سلبية)

- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 20/7/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (جميعها سلبية)

- رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

- رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

- رحلة كوبنهاغن : شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

- رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة دلمان : شركة PEGASUS رقم 1826 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

- رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)

- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

- رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).