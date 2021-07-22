living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اصحاب الصيدليات أعلنوا الإقفال اعتبارا من صباح الغد

22
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدر تجمع اصحاب الصيدليات البيان التالي:

"ان الحالة المأساوية التي وصل اليها القطاع الدوائي في لبنان اصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الامن الصحي مما يستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة الصحة لايجاد حل عاجل للمشكلة المتفاقمة منذ اشهر، فالحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء فاقمت للاسف المشكلة بدل ان تؤدي الى حلها. ومستوردو الادوية توقفوا تماما عن تسليم الادوية للصيدليات بعد قرار وزير الصحة الاخير بتسعير الادوية غير المدعومة على سعر 12.000 مما جعلهم يعتبرون ان التسعير يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا ايضا عن تسليم الادوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم.

لقد حاول اصحاب الصيدليات ومنذ بداية الازمة توفير ما يستطيعون للمرضى من ادوية متوفرة لديهم على قلتها، الا اننا وصلنا الى مرحلة الفقدان الكامل للادوية من على رفوف معظم الصيدليات.

وامام هذا الواقع المؤسف وبانتظار توفر الادوية من المستورد او بدائلها لتلبية حاجة المرضى نجد انفسنا مضطرين للتوقف القسري عن العمل اعتبارا من صباح يوم الجمعة /2021/7/23 والى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الادوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي بمخالفة صريحة وواضحة للقانون. سائلين الله عز وجل ان يحمي لبنان وشعبه من الامراض والاخطار."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout