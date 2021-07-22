نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي أعلن حال الطوارئ السياحية

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أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي "حال الطوارئ السياحية، في ظل فقدان مادة المازوت حتى في السوق السوداء، محذرا من إقفال المؤسسات السياحية أبوابها خلال الـ 48 ساعة الآتية".

وأضاف في تصريح: "إن الكهرباء والمولدات هما حاجتان أساسيتان للمؤسسات المطعمية للمحافظة على المواد الأولية وسلامة الغذاء وللتحضير لوجبات الغداء والعشاء.

وإذا اضطر الأمر سيلجأ أصحاب المؤسسات المطعمية إلى الاعتماد على واحدة من الوجبتين إما الغداء أو العشاء، ما سيؤدي حتما إلى كارثة".

وناشد المعنيين "التحرك فورا لإيجاد حل لهذه المعضلة في عز الموسم السياحي الذي يحرك دورة لبنان الاقتصادية".