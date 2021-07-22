هكذا علّق حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي يوم أمس

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أصدرت قيادة منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله البيان الآتي:

"مجددا تنتهك الطائرات الصهيونية السيادة اللبنانية. مجددا تقصف الأراضي السورية عبر أجوائنا المستباحة في ظل صمت المنظمات الدولية ودعاة السيادة والإستقلال.

إن ما حصل ليل أمس هو اعتداء سافر من قبل طائرات العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية والسورية، وتحديدا على جزء عزيز على قلوبنا، بلدتي لحفد في قضاء جبيل والمجدل في قضاء الكورة. حيث حالت العناية الالهية دون وقوع مجزرة في البلدة واقتصرت الأضرار على الماديات.

اننا في منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله نقف الى جانب أهلنا في بلدة لحفد الجبيلية وكل البلدات التي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداء الصهيوني الأخير. ونسأل الله العلي القدير أن يحمي بلدنا لبنان من الاعتداءات الصهيونية التي لا يمكن الوقوف في وجهها إلا عبر المقاومة."