عاجل - مسرحية الدولار: نشيع جو فنلم على "الواطي" ثم نرفعه مجددا!

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لوحظ أنه بعد بث اخبار ايجابية عن اتجاه لانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بهدف دفع المواطنين الى بيع دولاراتهم بشكل فوري خوفاً من انخفاض إضافي بسعر الصرف، عاد سعر صرف الدولار في السوق السوداء للارتفاع مجدداً مساء اليوم وسجّل مساء اليوم سعراً يتراوح بين 21450 ليرة للمبيع و 21400 ليرة للشراء، ممّا يشير إلى أن كل هذه الأخبار عبارة عن مناورات احتيالية يلجأ اليها تجّار العملة ومن يتحكّمون بالتطبيقات لجمع الدولار من المواطنين بسعر منخفض، ثم يعمدون الى بيعها بعد رفع سعر الصرف، ليحققوا بذلك أرباحاً طائلة ناتجة عن المضاربة بالعملة الوطنية!