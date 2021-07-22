56 إصابة بكورونا في فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 تموز؛ وأظهرت النتائج وجود ست وخمسين (56) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 18/7/2021 كالتالي:



رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية).

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة أنقرة : شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (حالتان إيجابيتان).

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1315 (سبع حالات إيجابية).

رحلة مسقط : شركة WY رقم 0423 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة برلين : شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية).

رحلة بودروم : شركة AJ رقم 7828 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 321 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (خمس حالات إيجابية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ست حالات إيجابية).

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية).

رحلة النجف : شركة MEA رقم 329 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان).

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية).

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية).

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة).