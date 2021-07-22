الرئيس عون طلب من وزيرة الخارجية اعلام الامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية

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طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة السيدة زينة عكر ابلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي ضرورة اعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من اجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان اخر نماذجه فجر اليوم، ما ادّى الى وقوع اضرار في بلدتين لبنانيّتين نتيجة القصف الجويّ الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.

تجدر الإشارة الى ان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو تشكّل خرقاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701.