أبي رميا: الله ترأف بلحفد وحماها من مجزرة قانا ثانية

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تفقد النائب سيمون أبي رميا، موقع سقوط الصاروخ في بلدة لحفد قضاء جبيل بحضور نائب رئيس البلدية إيلي نعمة، ثم زار مختار البلدة جوزف نعمة واطّلع على الأضرار الناتجة من انفجار الصاروخ، والتي طالت 15 سيارة و8 منازل.



واتصل ابي رميا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، طالباً منه إرسال فريق متخصص من الهيئة العليا للإغاثة، للكشف على الأضرار وتحديد آلية التعويض على المتضررين.



كما وتواصل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي، اللذين أكدا أن التحقيقات الأمنية والعسكرية بدأت لتحديد مصدر إطلاق الصاروخ.



وفي النهاية، اعتبر أبي رميا أن الطوباوي الأخ اسطفان نعمة حمى لحفد مستشهدا بعبارته الشهيرة "الله يراني"، قائلاً: "الله رأى لحفد وترأف بها وحماها من مجزرة قانا ثانية".