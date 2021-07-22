الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من لبنان.. اليكم التفاصيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اعتقل شخصين تسللا من جنوب لبنان إلى الجليل، مشيرا إلى أن المشتبه بهما كانا على الأرجح مهاجرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد حوالي الساعة الثانية فجرا دخول شخصين الحدود الشمالية، وشملت جهود إلقاء القبض عليهما نشر قوات إضافية في المنطقة وإغلاق الطرق في المنطقة لمنع هروبهما".

وأفاد بأن "الجنود استخدموا القنابل المضيئة وطائرات الهليكوبتر، كما تم إغلاق عدة طرق بين قاعدة بيرانيت العسكرية وكيبوتز ساسا، بالإضافة إلى طريق آخر بين أطلال برعام الأثرية وكيبوتس برعام، كإجراء احترازي، وطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم".

وأضاف: "تم رفع هذه الاجراءات بعد توقيف الشخصين"، مرجحا أن "يكونا مهاجرين".