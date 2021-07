A + A -

En ce jour de deuil national en Belgique, suite aux inondations de la semaine dernière, le MPL souhaite témoigner toute sa solidarité avec la population belge. Affectés, nous avons pourtant tous été émus par l'élan de solidarité formidable qui a suivi la catastrophe. Les peuples belge et libanais ont en commun leur résilience et leur capacité à s'unir face à l'adversité.

Les inondations en Belgique ont fait à ce jour 31 morts et 53 disparus. Le MPL Belgique adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite pour les rescapés et sinistrés un retour rapide à la normale.