مكتب مخزومي يدحض الاضاليل: مخزومي هو اول من دعا الى رفع الحصانات فوراً

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي البيان التالي:



عودتنا احدى المحطات التلفزيونية بث الاضاليل والاخبار المفبركة... ففي تقرير لها امس في 2021\7\20 حول عريضة نقل محاكمة الوزارء والنواب المتهمين بتفجير مرفأ بيروت زعمت بان النائب فؤاد مخزومي الذي لم يكن حاضراً الجلسة المتعلقة برفع الحصانات، سيقوم بالتصويت مع احالة هذه القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. مع العلم ان النائب فؤاد مخزومي هو اول من دعا وما زال يدعو الى رفع الحصانات فوراً ورفض قبل كل الناس والكتل النيابية نقل الملف من المجلس العدلي الى المجلس الاعلى.. وطالب ان تاخذ العدالة مجراها احقاقاً للحق ونصرة لدم الشهداء.

المزاعم الكاذبة مرفوضة جملة وتفصيلاً توقفوا عن الكذب والتضليل.