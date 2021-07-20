الأب بعقليني: إيليا النبي ركن الحق والحقيقة

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احتفل دير مار الياس - الكنيسة ( المتن الأعلى) بعيد شفيع الدير وذلك باقامة الذبيحة الالهية التي ترأسها رئيس الدير الاب نجيب بعقليني وعاونه الاب ايلي الحاج، بحضور ومشاركة رئيس بلدية الكنيسة المحامي الاستاذ طوني رزق الله وجمع من أبناء المنطقة.

بعد تلاوة الانجيل المقدس القى الأب بعقليني عظة تناول فيها سيرة ومسيرة القدّيس مار الياس نبي الله وصاحب الايمان القوي، والغيرة الالهية والسيرة الملائكية، والمزايا والفضائل والمواهب التي تحلى بها، والتي خولته مواجهة عبادة الاوثان، كما اعطته القدرة على اجتراح المعجزات، والتي تنم عن ايمانه وقناعته بالاله الواحد.

ومما قاله: " دافع إيليا عن الحق واظهر الحقيقة، حقيقة الله، من خلال المعجزات التي حصلت على يديه، وذلك لعمق صلاته ونسكه وايمانه. نعم الربّ قاده الى جبل الكرمل، لكنه لم يهمل شعب الله، الذي انجرف الى عبادة الاصنام ناسيًا وصايا الله التي أُعلنت لموسى على جبل سيناء. عاد إيليا من نسكه من جبل الكرمل، من أجل اظهار طاعته لمشروع الخالق، الا هو خلاص البشرية من الحياة الوثنية ".

وتابع الأب بعقليني:" نحتاج اليوم، اكثر من أي وقت مضى، الى اعلان الحقيقة وعيشها في عالم تطغى عليه حالة الكذب والفساد والتسلط والغضب والشر. نعم، على كلّ مؤمن أن يقول الحق ويبحث عن الحقيقة التي تحييه، وتعطيه الامان والسلام، بالرغم من وثنية الانسان وشره وقلة أخلاقه".

أخيراً حثّ المؤمنين على التعلّق بقدرة الله وحنانه والاتّكال عليه، والصمود أمام المحن والتجارب، من خلال الصلاة".