بورصة المرشحين الى رئاسة الحكومة ترتفع...

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

يتقدم الرئيس السابق نجيب ميقاتي الأسماء المطروحة، من حيث الدعم الذي يفترضه من رئيس «تيار المستقبل»، إنما لميقاتي شروطه لما بعد تشكيل وإجراء الانتخابات، التي ستفقده مقعده النيابي، في ضوء الحظر على ترشيح رئيس حكومة الانتخابات والوزراء أنفسهم.

إلى جانب مرشحين آخرين كفيصل كرامي وفؤاد مخزومي وجواد عدرة ونواف سلام...

ومن الأسماء المطروحة مجددا، م.سمير الخطيب الذي جرت مفاتحته بالأمر، لكنه وضع شروطا تتناول الاحتضان العربي الذي يحتاجه لبنان بإلحاح الآن ضمانا لنجاح أي حكومة لبنانية ترفع راية الإنقاذ الوطني.



