لأصحاب السيارات والدراجات النارية التي لا تملك مستندات قانونية في زحلة...إليكم هذا الخبر

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أعلمت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل جميع المعنيين أنه ابتداءًا من صباح السبت في 24 تموز الجاري، سيتم ضبط كل الدراجات النارية والسيارات التي تتجول ضمن النطاق البلدي من دون مستندات تثبت قانونيتها، وذلك حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم، والممتلكات العامة والخاصة.

واتخذه القرار المجلس البلدي في جلسته التي انعقدت يوم الجمعة في 16 تموز الجاري، تداركًا لما يتسبب به الوضع الاقتصادي المتردي من تكاثر لعمليات السلب والسرقة في الكثير من المناطق اللبنانية، بعد أن تبين أن عددًا كبيرًا من هذه السرقات يتم بواسطة دراجات نارية وسيارات هي أيضًا مسروقة ولا تحمل مستندات قانونية.

وحيث أن المجلس البلدي يولي الموضوع الأمني وحماية المواطنين وممتلكاتهم الاهتمام الكبير، ولا يوفر جهدًا في إيجاد السبل التي تؤول إلى تخفيف أو تجنب السرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، فقد كلف الشرطة البلدية بتطبيق القرار، وتنظيم محاضر الضبط بحق كل السيارات والدراجات المخالفة، وبإجراء المقتضى القانوني وتسليمها إلى السلطات المختصة.