أسود يرد على ال NBN!

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رد النائب زياد أسود عبر تغريدة على هجوم قناة الNBN عليه وعلى عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وكتب عبر حسابه على "تويتر":



"تتطاولون على الرئيس و تعتبرونه حق و حنكة و هو استقواء و فوقية و عجرفة ،نرد عليكم بالمستوى عينه تعتبرونه تعدي و استفزاز ،فما يحق لكم نابع عن عدم اعتبار احد في الوطن اذ تعودتم على انسحاق الرؤوس بالقرعة امامكم .

لا استقواء افعالكم يمر و لا استضعافنا ينجح. كما تراني يا جميل أراك".



هذا وكانت ال NBN قد اوردت في أخبارها :" يتكلمون عن إنجازاتهم، "فيا سعادة النائب زياد أسود، قبل أن توصف إنجازات المسؤولين في الدولة وتعطي رأيك الاسود فيهن"، يا ليتك توصف حالة العهد الذي تنتمي إليه، "زياد أسود تاريخيك أسود، وصيتك أسود ووسخ، ورح يبقى أسود ووسخ".