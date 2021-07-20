نائب يسحب توقيعه عن العريضة المتعلقة برفع الحصانة

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صدر عن مكتب النائب سليم سعاده البيان التالي:



"لما كان قد صدر عن مجموعة من النواب عريضة تتعلق بموضوع رفع الحصانة عن بعض النواب والمسؤولين في القضية العدلية المتصلة بجريمة انفجار مرفأ بيروت ومن بين الاسماء الموقعة على العريضة اسم النائب سليم سعاده.

ولما كان النائب سليم سعاده بحكم مهامه النيابية لا يتدخل في شؤون القضاء الذي يثق به ولا سيما في التحقيق الجاري بقضية انفجار المرفأ.





كما يعلن تأييده لملاحقة كل مرتكب مهما علت وظيفته ومركزه، فعليه وتصويباً لما جاء في البيان اعلاه فان النائب سليم سعاده يعلن سحب توقيعه من العريضة المذكورة اعلاه ويعلن تأييده للقضاء في ملاحقة كل مخالف للقانون وللأنظمة العامة في الدولة، كما يؤيد الغاء جميع الحصانات في قضية المرفأ".