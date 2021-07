إنقاذ الدبين هومر وأوليسيس من لبنان... وترحيلهما إلى أميركا!

A + A -

بعد حوالي عشر سنوات من وجودهما في ظروف بائسة، وعملية خطط لها منذ العام 2019، ينتقل الدبان هومرHomer وأوليسيس Ulysses والمعروفان تحببا بـ "دبّـي بيروت" Beirut Bears جوا إلى إحدى محميات ولاية كولورادو الأميركية الشبيهة ببيئتهما الطبيعية، وبعد جهود كبيرة من ناشطين وجمعيات رفق بالحيوان لتحريرهما من أقفاص اسمنتية صغيرة عاشا فيها معظم عمرهما في حديقة حيوان جنوب لبنان.

تعاون منظمات



وتم التعاون بين منظمة Four Paws، وAnimals Lebanon، وبمنحة سخية من مؤسسة كارماغاوا Karmagawa Foundation، وهي منظمة خيرية جديدة قدمت أكثر من 6 ملايين دولار من التبرعات لأكثر من 70 جمعية خيرية لبناء حوالي 70 مدرسة ومكتبة ومركز طبي، وإطعام الأطفال والمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن حماية البيئة والأنواع المهددة بالانقراض وإنقاذ الحيوانات حيث تم إنقاذ ما يزيد عن 3750 حيوانا.



ووفقا لمجموعة "حيوانات لبنان Animals Lebanon" ومقرها بيروت، فإن دبين بنيين سوريين، يبلغ عمر كل منهما 18 سنة، اسمهما هوميروس وأوليسيس، أنقذا من حديقة حيوانات خاصة في قرية قرب مدينة صور في جنوب لبنان، ليتم نقلهما إلى محمية The Wildlife Sanctuary قرب مدينة Keenesburg في ولاية Colorado والتي تضم أكثر من 600 حيوان تم إنقاذه حول العالم.



وقد تم تسليم الدبين بعد أن أقنع نشطاء حقوق حيوان صاحب الحديقة بأنهما يستحقان مكانًا أفضل من الأقفاص الصغيرة التي حبسوا بها لأكثر من 10 سنوات، خصوصا وأنهما كانا يعانيان من سوء التغذية والتوتر نتيجة الأقفاص التي تم احتجازهما فيها.



Animals Lebanon



ووفقا لـما قاله جيسون ماير، مدير منظمة "حيوانات لبنان" Animals Lebanon لـ "يورو نيوز": "لا ينبغي أن يعيش أي حيوان في مثل هذه الظروف الرهيبة، دون طعام مغذ كاف، أو رعاية بيطرية، أو ظروف سكن مناسبة لها".

وقد تم نقل الدبين يوم الأحد، ويزن كل منهما 130 كيلوغراماً، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في صناديق نقل معدنية كبيرة بعد إجراء فحوصات طبية، حيث من المتوقع أن تكون المحطة الأولى الإمارات العربية المتحدة فشيكاغو، وبعدها إلى المحطة الأخيرة في محمية للحيوانات البرية في كولورادو.



وقد تم تأجيل هذه الرحلة مرتين، الأولى عندما بدأت الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد منذ ما يقرب من عامين، ثم المرة الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المطار لأسابيع بسبب القيود الصحية.



وليست المرة الأولى التي تتمكن فيها منظمة "حيوانات لبنان" من إنقاذ حيوانات من ظروف غير مناسبة، فقد أغلقت سابقا أربع حدائق حيوان غير مطابقة للمواصفات، وأرسلت الحيوانات التي كانت فيها إلى محميات في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، علما أنه لا تزال الدببة والحيوانات المهددة بالانقراض تعامل كحيوانات أليفة نادرة وغريبة في حدائق خاصة في لبنان، كما وتساهم المنظمة بإنقاذ الحيوانات المختلفة والتي تتعرض للتعديات في لبنان.



منظمة FOUR PAWS



FOUR PAWS هي منظمة عالمية للرفق ورعاية الحيوانات التي تتعرض للتعديات من البشر، كما وتساهم في كشف المعاناة التي تتعرض لها الحيوانات المختلفة، وتعمل على إنقاذ الحيوانات المحتاجة وحمايتها. وقد تأسست في عام 1988 في فيينا من قبل هيلي دونغلر Heli Dungler وأصدقائها، وتدعو المنظمة إلى عالم يعامل فيه البشر الحيوانات باحترام وتعاطف وتفهم، تركز حملات ومشاريع FOUR PAWS المستدامة على الحيوانات الأليفة بما في ذلك الكلاب والقطط الشاردة وحيوانات المزارع والحيوانات البرية - مثل الدببة والقطط الكبيرة وإنسان الغاب والفيلة - التي يتم الاحتفاظ بها في ظروف غير مناسبة وكذلك في مناطق الكوارث والنزاعات، وللمنظمة مكاتب في أستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وألمانيا وكوسوفو وهولندا وسويسرا وجنوب إفريقيا وتايلاند وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، بالإضافة إلى ملاذات للحيوانات التي تم إنقاذها في اثني عشر دولة، توفر FOUR PAWS خدمات سريعة للمساعدة بالإضافة إلى الحلول طويلة المدى.



وتتمتع FOUR PAWS بتاريخ طويل في عمليات الإنقاذ، وخصوصا عمليات نقل الحيوانات من مناطق الصراع أو الدمار، فبين عامي 2016 و 2019، قام فريق FOUR PAWS بإخلاء ثلاث حدائق حيوان في قطاع غزة، وفي العام 2017، أنقذت FOUR PAWS 13 حيوانًا من حديقة ترفيهية بالقرب من حلب في سوريا، بالإضافة إلى آخر حيوانين على قيد الحياة وهما دب وأسد من حديقة حيوانات في الموصل بالعراق، كما ساهمت FOUR PAWS أيضًا بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، حيث جلبت المواد الغذائية والإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وقدمت الرعاية البيطرية وساعدت في لم شمل العديد من الحيوانات الأليفة مع أصحابها، وبالتعاون مع منظمات الرفق بالحيوان والناشطين المحليين.



وتنتمي الدببة البنية السورية التي ينتمي إليها هومر وأوليسيس، والتي تم إنقاذها إلى نوع فرعي صغير نسبياً من الدببة البنية المعرّضة للانقراض. وهذا النوع من الدببة لم يعد موجوداً في البرية في سوريا أو لبنان، بحسب منظمة "بير كونسرفيشن" البريطانية غير الحكومية.