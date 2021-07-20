تسعيرة جديدة لربطة الخبز.. كم بلغت؟

A + A -

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في #الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استناداً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، والى اسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادًا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:

- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 850 غرام بسعر 4250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 850 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.