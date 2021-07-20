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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 تموز 2021

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 الأخبار: «إسرائيل» - السعودية - الإمارات: هوس الخائفين

سويسرا تتلكأ في تلبية طلبات النيابة العامة التمييزية: رياض سلامة مشتبه فيه... في 7 دول!

كارتيل الدواء: فتح باب الاستيراد «خطيئة»!

 

 


الديار: ترجيح تأجيل الاستشارات التي دعا اليها عون وطريق ميقاتي غير معبّدة الى السراي
حزب الله يطفىء محركاته السياسية وعينه على الأمن
«الأضحى» على العتمة ومن دون بنزين و٧٠٪من الادوية مفقودة !

 

 

 

نداء الوطن: عون يحفظ "حق التأجيل"... فهل يتكرّر سيناريو "الطاشناق"؟
"تومبولا" التكليف: خلط أوراق بانتظار "سحب" الإثنين!

 

 



اللواء: مشهد ارتجالي عشية الأضحى: مجلس دفاع بلا أمنيين واستشارات بلا تفاهمات!
خلاف على ملاحقة صليبا واستجواب سلامة في 5 آب.. ومهمة مفاجئة لوفد الخزانة الأميركية في بيروت

 

 

 


البناء: ميقاتي في صدارة المرشّحين… وباريس في مقدّمة الوسطاء… وحزب الله أول الناخبين / صعوبة التكليف تختصر بتباعد عون وبرّي واستنفار الحريريّ وغموض الدعم الماليّ / الاتفاق على حلّ عقد الحكومة يسبق التسمية لضمان على عدم الوقوع في أزمة جديدة /

 

 

 


الجمهورية: أسبوع البحث عن رئيس حكومة

هل تمهّد السلطة للقمع في 4 آب؟

 

 

 


النهار: العهد يوسّع دوره في إدارة الفراغ

 

 

 


the daily star: Aoun to hold new PM talks next week; Mikati seen favorite

 

 

 

l'orient le jour: La pression repart aux abords de certaines stations-service

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