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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 تموز 2021

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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلاميّة أميركيّة إن إيران نجحت بخوض حرب نفسية على إدارة الرئيس جو بايدن تحت عنوان الاستعداد الفوري لتبادل السجناء فحرّكت أهالي السجناء الأميركيين وجماعات الضغط المساندة لهم لإلقاء اللوم على إدارة بايدن بتعطيل العملية.


خفايا

قدّرت مصادر مصرفيّة كميّة الدولارات التي اشتراها مصرف لبنان من السوق بـ 600 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر تموز وتسبّبت بارتفاع سعر الصرف، لأنها زادت عن حجم التدفق الذي وفرته حركة السياحة بينما كان الدولار سينخفض الى 10 آلاف ليرة لولا هذا التدخل.

 

 


نداء الوطن: خفايا

لا يتردّد مرجع حكومي في القول علناً ان مقابلته الأخيرة لم تؤدِّ وظيفتها لا بل كانت فاشلة.

يتردّد ان إحدى جمعيات المجتمع المدني ترصد لحملتها الانتخابية أكثر من عشرة ملايين دولار وهي ستحاول ترشيح 128 مرشحاً.

تردّد أن نائباً يخفي رغبته بالترشح لرئاسة الحكومة ولكن مشكلته أنه لا يمكن أن يحصل إلا على صوته من بين أصوات النواب السنة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يتّجه التعاون الأميركي - الفرنسي لفرض منهجية عمل في البلد، بدأت بخطوة قبل أيام ومستمرة حتى اجراء الانتخابات.


غمز
اشترط مرجع ان يوقف تيّار موالٍ حملته، لا سيما جيشه الالكتروني، قبل ان يُقرّر المهادنة مجدداً.


لغز
يسجل على الرئيس المعتذر، انه كان بإمكانه اللجوء إلى خطوات أكبر، قبل إعلان كتاب الاعتذار!

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