living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر عبر "ضروري نحكي" : سيدفع البلد كله ثمن هذا الانتقام

19
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر:

على مشارف تلّة جبلية رائعة المناظر تطل على بيروت سأخبركم ما رواه لنا من ولدوا في هذا الوطن الحبيب لبنان في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات...
أول من أمس كنا في جلسة؛
حدثتنا الصبية الأولى عن والدها؛ الخياط الذي نزح من بكفيا إلى "البلد" ليلوّن أسواقها بخيطان الفساتين حتى أتت الحرب وما تلاها من مصادرة للأملاك مقابل "تشيك" هزيل من الأموال الوهمية، فقضى عمره الباقي في حرب خاصة لاستعادة حقه قبل أن يخونه قلبه ويرحل ولا تجد أسرته من بعده من يكمل المعركة.
وروت ثانية عن والد لم ترَ دمعته في حياتها إلا يوم واحد، حين رأى عشرين شخصاً يصلون في سيارتين إلى واحدة من محطات التهجير التاريخيّ، محملين بكلِّ أنواع الخيبة وأشكالها. وصفت ذاك القفز المتتالي في المجهول؛ من دون بيت أو مال أو ذكريات أو آفاق مستقبل.
وأخبرنا ثالث عن التدمير الاسرائيليّ للبشر والحجر وكل شيء آخر فوق رأسه، ليفاجأ وهو يفتح عينيه برؤية الناس يكملون حياتهم بشكل طبيعيّ جداً على مرمى حجر من مصيبته.
وروى رابع عما درجت المليشيات على فعله في الحيّ الذي نشأ فيه، فرد آخر أن المليشيات المناوئة لها في الحيّ الآخر الذي كان يقطنه هو إنما كانت تفعل الأمر نفسه.
وتحدث سادس عن أنه لم يعش لا من قريب ولا من بعيد في قريته البعيدة كلّ ما هو مكتوب في بعض الروايات.
ومن الذكريات البعيدة إلى تفجير المرفأ القريب، إلى كل ما يطبع يومياتنا من مآسي؛ وواحدة منها لا بل أعظمها أنهم ينجحون في التعامل معنا بـ"المُفَرَّق". فلا شيء اسمه حق عام، مع تحول مخيف للمشاكل الكبيرة إلى ما يشبه المشاكل الشخصية. فلا أحد يعنى بمكافحة الفساد إلا حين يحتاج إلى توقيع معاملة ما وتُعرقل أموره، ليفقد اهتمامه بالفساد ومكافحته فور توقيع المعاملة. ولا أحد يرفع الصوت أو يحتج إلا حين تُمس مصلحته المباشرة، لينسى "القضية" أو يتناساها بمجرد أن تحل مشكلته. والكثيرون لا يشعرون بأزمة الأسعار وشح الدواء والكهرباء والمحروقات لمجرد أنهم يتدبرون أنفسهم. وهو ما يسمح للظالم بأن يظلم، ويواصل حياته من دون أن يخشى أحدًا أو شيئًا، لمعرفته أننا آلاف الشعوب في شعب واحد، وما من يهتم من بيننا لما يمكن أن يصيب جاره طالما هو بخير.
لكن! هل هذا صحيح فعلاً؟؛ طرحنا على أنفسنا هذا السؤال وتأملنا بحجم استفادة الخصوم أو الأعداء من انشغال كل منا بتخليص نفسه، فيما نغرق جميعنا، وتذكرنا كل تلك الروايات المحفورة في الوجدان اللبنانيّ عن الثورين الأبيض والأسود. وهو ما يفترض أن يكون واضحاً من دون التباس اليوم: مخطئ جداً من يعتقد أن نصف البلد سيغرق ونصفه الآخر لا؛ أو أن نصف البلد سينقطع من البنزين ونصفه الآخر لا؛ أو أن نصف المواطنين سيحرمون من الدواء والنصف الآخر لا.
السياسيون وناس السياسيين الذين يعتقدون أنهم يقودون خصومهم أو جيرانهم إلى التعثر والفشل فيما هم سيسلمون لا يفهمون شيء من كل التجارب التي عرفها هذا البلد؛ ولا من القصص الغنية بالعبر.
غداً، لن يكون هناك منتصر؛ من يعتقد أن بوسعه الركض إلى التلة لينقذ نفسه من الطوفان مخطئ جداً وكثيراً؛ لقد دفع البلد كله، لا مجموعة لبنانية أو منطقة أو فئة، ثمن الحروب الاسرائيلية، ودفع البلد كله ثمن التهجير، ودفع البلد كله ثمن 13 تشرين 1990، ودفع البلد كله ثمن السياسات الحريرية الاقتصادية والمالية، ودفع البلد كله ثمن تعطيل خطط الكهرباء، ودفع البلد كله ثمن العنتريات المختلفة، ودفع البلد كله ثمن الأشهر التسعة الماضية وسيدفع البلد كله بجميع ناسه وفئاته ومناطقه ثمن مواصلة الانتقام السياسي.
في حلقتنا الليلة نبحث مستقبل رفع الحصانات والتدقيق الجنائي واستعادة الموال المهربة إلى الخارج ومساعدات البنك الدولي والاستشارات والحكومة، مع كل ما يواجهه المواطن اللبناني من ضغط معيشي خاص بالأجور وغلاء المعيشة والكهرباء والمحروقات والدواء والاستشفاء؛ مع عضو تكل لبنان القوي النائب زياد أسود؛ في حلقة يتخللها عدة مداخلات مع معنيين في القطاع الاقتصادي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout