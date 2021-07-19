قوى الامن عممت صورة موقوف يروج عملة أميركية مزيفة

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة شخص أوقفته دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 18-7-2021، لإقدامه على ترويج عملة أميركية مزيفة في مدينة صيدا، وضبطت بحوزته ثلاث أوراق نقدية مزيفة من فئة /50/ دولارا، ويدعى م. ل. (من مواليد عام 1986، سوري).

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون/ ثُكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 290881/01 أو 293683/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".