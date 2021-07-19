مصادرة طنين من سمك المليفة!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مركز أحراج وأسماك صيدا في مصلحة الزراعة في الجنوب ومخابرات الجيش في الزهراني ومفرزة شواطىء الجنوب ضبطت في حوض الصيادين بميناء عدلون التجاري حوالى طنين من أسماك المليفة التي تبين أنه تم اصطيادها بشباك غير قانونية ومن دون القياسات المسموح باستخدامها في الصيد البحري، وكانت على متن مركب صيد قادم من بحر صور.



وبناء على إشارة المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وبتوجيهات من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى تمت مصادرة الأسماك المضبوطة من قبل رئيس مركز احراج واسماك الجنوب علي نصار، بالتنسيق مع رئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب المهندسة سوسن حمزة ورئيسة دائرة التنمية الريفية المهندسة سلام جبور، وبمؤازرة من مخابرات الجيش في الزهراني بإمرة العقيد احمد عبد الله ومفرزة شواطئ الجنوب بإمرة الملازم اول زيدان ياسين، وتم توزيعها على جمعيات تعنى برعاية الأيتام والمسنين في صيدا والجوار.