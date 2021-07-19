الرئيس عون هنأ اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك: للتمسك بالأمل وروح النضال لفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان

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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا "ان تحمل معاني هذه المناسبة الروحية الامل الى قلوبهم والطمأنينة وروح المسامحة والتضامن في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها لبنان".



واكد الرئيس عون في تهنئته على استمرار بذل كل جهد ممكن للسعي الى الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد في الصميم الأمان الاجتماعي وكرامة الانسان في لبنان.



ودعا رئيس الجمهورية الى "التمسك بالامل وروح النضال لفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان تطوي الصفحة السوداء التي نعيشها اليوم وتعطي ابناءه الفرصة في العيش في وطن يستحقونه".



وابرق الرئيس عون الى قادة الدول العربية والاسلامية مهنئا بالعيد متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى دولهم وشعوبهم بالخير والأمان والاستقرار.