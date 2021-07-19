المجلس الأعلى للدفاع: ضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار

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بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وأعضاء المجلس الحكميين: وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة، والداخلية والبلديات، والمالية، والاقتصاد والتجارة.



درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة العيد.



كما درس المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي ابقيت سرية وفقا للقانون.