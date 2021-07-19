"القوات" ترد على حسن الحسيني!

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"كنا نفضل، ويا للأسف، ألا نجد أنفسنا في موقع الرد على ابن بيت سياسي نكن له كل محبة واحترام، ولكن السيد حسن الحسيني أدلى بمواقف لـ"صوت الناس" تجافي الحقيقة كليا، لذلك، كان لا بد من توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام بعيدا من التشويه والتضليل.

قال السيد الحسيني إن "القوات" تحالفت مع "حزب الله" في الكثير من المناطق، وهذا القول مغلوط تماما ولا صحة له لا من قريب ولا من بعيد، ونطلب من السيد الحسيني أن يعطينا مثلا واحدا على ذلك، الأمر غير الموجود حتما.

وتحدث السيد الحسيني عن اجتماع حصل في العام 2017 بين إيرانيين وقادة من القوات في دارة الفرزلي، وهناك حصل اتفاق ما. وهذا القول بدوره عار من الصحة جملة وتفصيلا، ولا أساس له من جذوره.

نهيب بالسيد الحسيني أن يحترم تاريخ وتراث والده، فلا يقدم على إطلاق الاشاعات والأكاذيب جزافا".