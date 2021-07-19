الحريري: نأسف لوقوع صاحب تجربة صحافية طويلة بمعلومات مضللة!

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تحت عنوان “هل أحبط السنيورة اتفاقاً شاملاً بين الحريري وباسيل؟” ورد في صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم مقالا للكاتب سركيس نعوم.



ان المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ينفي نفياً قاطعاً ما ورد في هذا المقال، ويؤكد عدم صحة ما تضمنه من معلومات، لاسيما لجهة الحديث عن اتفاق شامل مع الوزير جبران باسيل احبطه الرئيس فؤاد السنيورة .



يأسف المكتب الاعلامي لوقوع صاحب تجربة صحافية طويلة بمعلومات مضللة لا تمت الى الحقيقة بصلة، وهي معلومات نفترض انها قدمت له لاهداف لا وجود لها الا في مخيلة من زود الكاتب بها لاسباب باتت معروفة.