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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 تموز 2021

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الأخبار: إسرائيل تخشى «خراباً ثالثاً»

نقابة المهندسين: الأحزاب تخسر

نادي رؤساء الحكومات يفضل ميقاتي... والسعودية على الحياد

 

 

 

الديار: الرئيس الأسد يُطالب بإستعادة أموال السوريين في المصارف اللبنانية.. ولا إحصاءات رسمية
المواطن اللبناني متروك لأمره ويُواجه ارتفاع أسعار غير مسبوق ولا مثيل له منذ عقود
هل يتمّ فتح تحقيق بالتهريب والإحتكار وأرباح التجّار؟ الجواب عند القضاء اللبناني

 

 

 

 

نداء الوطن: الراعي لرئيس حكومة "يواجه الانقلاب"
"إستشارات" عون تنتظر "مشاورات" باسيل

 

 

 

 

اللواء: تدويل التسمية: توافق دولي - إقليمي أو انتظار طويل!
7 مرشحين قيد التداول والانهيارات تتوالى.. ونقابة المهندسين تصفع أحزاب السلطة

 

 

 


البناء: العواصم تصوّت: الرياض لنواف سلام وباريس لأديب وواشنطن لبعاصيري / التداول النيابيّ بين ميقاتي وكرامي والبزري… وغسان عويدات مرشّح جديّ / الاثنين المقبل للاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس حكومة… وعطلة العيد للتشاور /

 

 

 



الجمهورية: التكليف الجديد دونه تهيب المرشحين

 

 

 


النهار: مخاض التكليف: هل يتعرّض العهد للعقوبات؟

 

 

 

 

the daily star: Lebanon faces risk of instability, chaos: Analysts

 

 

 

l'orient le jour: Le Parlement tente une ultime manœuvre pour contourner Bitar

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