أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 تموز 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن تشاوراً روسياً صينياً إيرانياً ينسّق مع باكستان والهند تحوّل الى غرفة عمليات سياسية أمنية اقتصادية لمتابعة وضع أفغانستان على مدار الساعة وإعداد خطط المواجهة للحظة الانسحاب الأميركيّ الكامل ومنع سيطرة الفوضى وتمدّدها الى الخارج.



خفايا

قالت مصادر على صلة بالمشاورات لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة إن التداول يدور بين ثلاثة أسماء أحدها يحظى بحماس الفريق الرئاسيّ ينتظر قبولاً نيابياً كافياً، والثاني ينتظر أجوبة خارجية قبل أن يتحوّل إلى مرشح جدّي والثالث ينتظر سحب الإسمين من التداول ليصير بديلاً.



نداء الوطن: خفايا

عُلم ان وزارة الصحة قد أصدرت مئات التراخيص لاستيراد الدواء الإيراني والسوري قبل الاعلان عن فتح الطلبات للترخيص الطارئ لاستيراد الدواء.

التقرير المشترك الصادر عن مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلق بتطوير إطار الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي، ربط المساعدات بتحقيق الإصلاحات ومشاركة أطراف دولية في التحقيق بأسباب الانفجار في مرفأ بيروت.



اللواء: أسرار

همس

قطع عدد من الطامعين بالجنة الوزارية إجازاتهم في الخارج وعادوا إلى البلد ليكونوا على «مقربة من التطورات الجديدة»!



غمز

تم رفع الدعم عن الدواء قبل التأكد من خلو مستودعات مستوردي الأدوية من الكميات المدعومة سابقاً، والتي إختفت من الصيدليات منذ أكثر من شهر، فيما وصل الإرتفاع في أسعار الأدوية المصنعة محلياً إلى ٥٢ بالمئة!



لغز

تجري محاولات على أكثر من صعيد خارجي لتحييد المساعدات المالية والعينية المتوقعة للجيش والقوى الأمنية عن قنوات التواصل الرسمي، لضمان وصولها إلى أهدافها مباشرة، بعيداً عن الفساد المستشري في الإدارات العامة!

الجمهورية: أسرار

اتصالات دولية وعربية ستتكثف

لاحظت أوساط سياسية أن اتصالات دولية وعربية ستتكثف خلال الأيام المقبلة للإتفاق على ترشيح شخصية تكلَّف بتشكيل الحكومة وشكلها قبل البدء بالإستشارات.



لا حاجة إلى ردّ شخصي

إعتبر رئيس تيار سياسي في مجلس خاص أن ما صدر عن أحد خصومه لا يحتاج إلى ردّ شخصي من قبله.



مشاورات بعيداً من الأضواء

يجري مرجع روحي مشاورات بعيداً من الأضواء مع مرجعيات دولية وعربية للمساعدة على تشكيل الحكومة من خلال عزل خلافاتها وتحييد لبنان عنها.