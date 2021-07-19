أربعة أسماء لخلافة الحريري يتم تدوالها... من هي؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ثمة اسماء أربعة يجري تدوالها في شأن تكليفها تشكيل الحكومة المرتقبة :

1- الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يفترض ان حظوظه مرتبطة بشرطين يضعهما: الأول توافق يشبه الإجماع حوله. والثاني: الاتفاق على برنامج انقاذي واصلاحي، يجري الالتزام به.

2- النائب فيصل كرامي، الذي تردد انه تلقى اتصالاً من الرئيس الحريري بعدما اعلن اعتذاره، واتفقا على عقد لقاء قريب بينهما.







3- النائب فؤاد مخزومي...

4- السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام، الذي يحتاج وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع إلى توافق دولي – اقليمي حول اسمه، وهذا لم يتوفر بعد...