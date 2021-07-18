"النقابة تنتفض" ... عارف ياسين نقيباً للمهندسين

صدرت النتائج الأولية لانتخابات نقابة المهندسين في بيروت، بحيث تبيّن أن مرشح "النقابة تنتفض" عارف ياسين حصد ٧٢٪ من أصوات المقترعين مقابل ٢٨٪للمرشحين الأخرين .



وجاءت النتائج على الشكل التالي:

عارف ياسين: 5798

باسم العويني (مرشح تيار المستقبل مدعوم من حركة امل) : 1528

عبدو السكرية (مرشح مستقل): 1289.





هذا و كانت هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تركت الحرية للناخبين باختيار من يرونه مناسبا. و قد شارك في العملية الانتخابية اقل بقليل من ٩٠٠٠ مهندس من أصل حوالي ٥٠٠٠٠ مسجلون في جداول النقابة. كما كان لافتا في هذه الانتخابات عدم توافق حزب الله و حركة امل على مرشح موحد.