عن واقعة ثكنة مرجعيون.. هل كذب أحمد فتفت؟

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نفى المؤهل وجدي يربك وجود صلة قربة بينه وبين رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يربك، في رد على كلام الوزير السابق أحمد فتفت مع نانسي السبع في "عالحرف" عبر "الجديد"، قائلاً أن فتفت أراد أن يبرر موقفه في عدوان تموز 2006 عندما دخلت القوات الإسرائيلية إلى ثكنة مرجعيون.

واعتبر يزبك ان الوزير فتفت حاول في إدعائه "تعريض حياتي للخطر رغم أن الجيش الاسرائيلي كان يعرف أسماء كل عناصر القوى الأمنية وكان بإمكاننا مواجهتهم ولدينا السلاح والذخيرة للقضاء على عناصر العدو، وشرف لنا أن نكون شهداء في الدفاع عن وطننا".

وأضاف: لدينا الكثير من الحقائق ونتمنع عن كشفها بسبب السرية العسكرية التي لا نسمح لأنفسنا كشفها إلا في المكان المناسب لدى الجهات المعنية.