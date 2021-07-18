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هذا ما يحمله طقس بداية الأسبوع

18
JULY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، وبخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصل الى ذروتها مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر.


وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين، مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى زيادة الشعور بالحر حتى يوم الأربعاء حيث يتحول الى معتدل نسبيا.


ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة) )


- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية ( فوق معدلاتها الموسمية)، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما ننصح من الاكثار من شرب المياه.


الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصل الى ذروتها مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر . نكرر التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما ننصح من الاكثار من شرب المياه.


الثلاثاء: غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات.


الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها السنوية كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.


- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31
درجة، في الداخل من 22 الى 40 درجة.


- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل ويسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %


- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.


- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق .


- ساعة شروق الشمس: 05,41 ساعة غروب الشمس: 19,47 .

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