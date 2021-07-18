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الدفاع المدني: للتقيد بالإرشادات تفاديا للحرائق والحوادث

18
JULY
2021
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 شددت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، على "ضرورة تقيد المواطنين بإرشادات السلامة العامة تفاديا لاندلاع حرائق الأحراج ووقوع الحوادث، تزامنا مع حلول عطلة الأعياد، ونظرا لما تشهده هذه الفترة من إقبال كثيف على التنزه في الغابات أو ارتياد الشاطىء والمسابح والانهر هربا من الطقس الحار".


ودعت المتنزهين في الغابات الى "ردم الحفرة التي يستخدمونها لإقامة مواقد الشواء عند الانتهاء بالتراب وتبريدها بالماء، ومراقبة النار باستمرار عندما يكون الهواء قويا خوفا من تطاير الشرارات وانتشارها، وضرورة إبعاد المواد السريعة الاشتعال عن مكان النار، وجمع النفايات لا سيما الزجاجية منها ووضعها في كيس القمامة، وعدم رمي أعقاب السجائر في محيط المناطق الحرجية. أما بالنسبة إلى من جعلوا من الشاطئ وضفاف الانهر وجهتهم لقضاء أيام العطلة فعليهم عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة بين الساعة 11,00 والساعة 15,00، واستعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعة الشمس، والاكثار من شرب السوائل الخالية من الكحول، والامتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات، ومراقبة الاولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة دون مراقب، وعدم السباحة في الأماكن البعيدة عن الشاطئ عندما تكون الأمواج عالية او التيارات قوية، وعدم ممارسة الرياضات المائية دون ارتداء سترة النجاة أو في حال احتساء الكحول، وعدم القفز من الأماكن العالية خصوصا في المواقع الصخرية".

وأشارت المديرية الى أنها استنفرت مراكزها المنتشرة على كل الأراضي ووضعت العناصر في جهوزية تامة لتلقي نداءات الإغاثة، مذكرة المواطنين ب"ضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتدخل فورا عند وقوع أي طارئ، مع تمنيات السلامة للجميع".

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