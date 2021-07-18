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وزارة الصحة: نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت بين 12 و14 تموز الحالي

18
JULY
2021
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 12 و14 تموز الحالي، وأظهرت النتائج وجود 124 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين 24 و 48 ساعة حدا أقصى.

وجاءت نتائج 12/7/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)
- رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)
- رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)
- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (ست حالات إيجابية)
- رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
- رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
- رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
- رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)
- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
- رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
- رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
- رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
- رحلة يرفان : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)
- رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
- رحلة نيس : شركة MEA رقم 224 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

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