عناوين الصحف ليوم الأحد 18 تموز 2021

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النهار: أزمة "العثور" على رئيس مكلّف!



الديار: محاولات تسبق الاستشارات لتسمية رئيس حكومة بغطاء داخلي وخارجي

التكليف بعد عيد الاضحى وبورصة الاسماء تنتظر المشاورات التمهيدية

اوساط الحريري: لن نسمي او نغطّي احداً...والثقة مرهونة بهوية الحكومة وبرنامجها



الأنباء الكويتية: مشاورات تسبق الاستشارات للتفاهم على مرشح وحيد.. وقائد الجيش اللبناني: لن نسمح بزعزعة الأمن.. و«الپنتاغون» تحذّر من تدهور أمني كبير

مطلوب رئيس «مكلف» قبل أغسطس وتداول نواف سلام وجواد عدرة!



الشرق الأوسط: «مكافحة الفساد» في فرنسا تحقق بثروة حاكم «المركزي» اللبناني

الوطن السورية: عناوين المرحلة المقبلة.. استقرار المجتمع وزيادة الإنتاج والاستثمارات في الطاقة البديلة والشفافية وتحديث القوانين والاستمرار والتوسع في مكافحة الفساد وتحرير ما تبقى من أرضنا … الرئيس الأسد يؤدي القسم الدستوري ويرسم ملامح ومحددات السياسة السورية داخلياً وخارجياً للسنوات السبع المقبلة