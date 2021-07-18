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عناوين الصحف ليوم الأحد 18 تموز 2021

18
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 النهار: أزمة "العثور" على رئيس مكلّف!

 

 

 


الديار: محاولات تسبق الاستشارات لتسمية رئيس حكومة بغطاء داخلي وخارجي
التكليف بعد عيد الاضحى وبورصة الاسماء تنتظر المشاورات التمهيدية
اوساط الحريري: لن نسمي او نغطّي احداً...والثقة مرهونة بهوية الحكومة وبرنامجها

 

 

 


الأنباء الكويتية: مشاورات تسبق الاستشارات للتفاهم على مرشح وحيد.. وقائد الجيش اللبناني: لن نسمح بزعزعة الأمن.. و«الپنتاغون» تحذّر من تدهور أمني كبير
مطلوب رئيس «مكلف» قبل أغسطس وتداول نواف سلام وجواد عدرة!

 

 

 


الشرق الأوسط: «مكافحة الفساد» في فرنسا تحقق بثروة حاكم «المركزي» اللبناني

 

 

 

الوطن السورية: عناوين المرحلة المقبلة.. استقرار المجتمع وزيادة الإنتاج والاستثمارات في الطاقة البديلة والشفافية وتحديث القوانين والاستمرار والتوسع في مكافحة الفساد وتحرير ما تبقى من أرضنا … الرئيس الأسد يؤدي القسم الدستوري ويرسم ملامح ومحددات السياسة السورية داخلياً وخارجياً للسنوات السبع المقبلة

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