مكتب الصفدي: حساب مزور على تويتر هدفه التضليل والكذب والفتنة

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أصدر مكتب الوزير السابق محمد الصفدي بيانا جاء فيه:

"وصل بهم الاستهتار وعدم المسؤولية الى التلهي بخلق حساب مزور باسم محمد الصفدي عبر تويتر بهدف بث أخبار كاذبة وملفقة، من المعيب أن يعمد أيا يكن الى حملات تخدم مصالحه الخاصة، بينما تمر البلاد بأزمة خانقة لم نشهد مثيلها منذ عقود".



وأكد البيان أن "هذه الصفحة التي تبث اخبارا كاذبة على أنها الحساب الرسمي للوزير والنائب السابق محمد الصفدي انما هي صفحة مزورة مفبركة، الغاية منها التضليل والكذب والفتنة".



وختم البيان: "لكل من يريد معرفة الموقف الصحيح لمحمد الصفدي متابعته على حسابه الرسمي الحقيقي في الرابط التالي.

https://twitter.com/mohammadasafadi?s=1